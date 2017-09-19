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СМИ: ФБР прослушивало экс-главу штаба Трампа Манафорта до и после выборов

03:4619.09.2017
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© AP Photo / Matt RourkeГлава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт. Архивное фотоГлава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США прослушивало экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта на основании тайных санкций суда до и после выборов 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
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Некоторые из собранных разведданных вызвали подозрения, что Манафорт призывал Россию оказать содействие предвыборной кампании Трампа, сообщает телеканал со ссылкой на три источника, два из которых отметили, что данные нуждаются в доказательствах.

Прослушка Манафорта, санкционированная Судом по негласному наблюдению в целях внешней разведки (FISC), началась, когда Манафорт стал фигурантом расследования ФБР, развивающегося с 2014 года. По словам источников, расследование велось в отношении группы консалтинговых компаний в Вашингтоне, выполнявших задания для бывшей правящей партии Украины.

Согласно источникам, прослушка прервалась в прошлом году из-за недостатка доказательств. Тем не менее, после перехваченных бесед Манафорта якобы с российскими агентами, интерес ФБР к экс-главе штаба Трампа снова возобновился. Бюро получило новый ордер, продливший слежку до начала этого года, включая период, когда Манафорт лично общался с Трампом. По словам источников, второй ордер был частью расследования ФБР предполагаемых связей членов избирательного штаба Трампа с российскими агентами.

Как отмечает издание, неизвестно, были ли записаны какие-либо слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне. 14 августа 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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Ранее стало известно о скандальной встрече Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом, которая состоялась в 2016 году. Эта утечка привела к новому витку обсуждений "связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала. Трамп-младший ранее заявил, что в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России.

В конце июля в доме Манафорта прошли обыски. По данным издания Washington Post, обыск ФБР прошел в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США. По информации СМИ, следователей также интересовало участие Манафорта во встрече с юристом Натальей Весельницкой. Как писала New York Times, ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.

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