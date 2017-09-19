СМИ: ФБР прослушивало экс-главу штаба Трампа Манафорта до и после выборов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США прослушивало экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта на основании тайных санкций суда до и после выборов 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Некоторые из собранных разведданных вызвали подозрения, что Манафорт призывал Россию оказать содействие предвыборной кампании Трампа, сообщает телеканал со ссылкой на три источника, два из которых отметили, что данные нуждаются в доказательствах.

Прослушка Манафорта, санкционированная Судом по негласному наблюдению в целях внешней разведки (FISC), началась, когда Манафорт стал фигурантом расследования ФБР, развивающегося с 2014 года. По словам источников, расследование велось в отношении группы консалтинговых компаний в Вашингтоне, выполнявших задания для бывшей правящей партии Украины.

Согласно источникам, прослушка прервалась в прошлом году из-за недостатка доказательств. Тем не менее, после перехваченных бесед Манафорта якобы с российскими агентами, интерес ФБР к экс-главе штаба Трампа снова возобновился. Бюро получило новый ордер, продливший слежку до начала этого года, включая период, когда Манафорт лично общался с Трампом. По словам источников, второй ордер был частью расследования ФБР предполагаемых связей членов избирательного штаба Трампа с российскими агентами.

Как отмечает издание, неизвестно, были ли записаны какие-либо слова Трампа.

Ранее стало известно о скандальной встрече Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом, которая состоялась в 2016 году. Эта утечка привела к новому витку обсуждений "связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала. Трамп-младший ранее заявил, что в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России.

В конце июля в доме Манафорта прошли обыски. По данным издания Washington Post, обыск ФБР прошел в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США. По информации СМИ, следователей также интересовало участие Манафорта во встрече с юристом Натальей Весельницкой. Как писала New York Times, ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.