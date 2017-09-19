Госдеп отказался подтвердить отмену продажи оружия для охранников Эрдогана

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Государственный департамент США отказался подтвердить сообщения о том, что администрация президента Дональда Трампа отменила продажу американского оружия сотрудникам охраны президента Турции Тайипа Эрдогана на 1,2 миллиона долларов.

"Госдеп отказывается дать комментарий, потому что мы ограничены федеральными правилами и не можем комментировать деятельность по разрешениям на экспорт в области коммерческих операций", — заявил РИА Новости представитель госдепа.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что администрация Трампа отменила продажу в ответ на действия охранников Эрдогана. Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

Ранее власти США вынесли обвинения в адрес 19 человек, в том числе 15 сотрудников турецких служб безопасности, за нападения на участников акции протеста в ходе визита президента Эрдогана в Вашингтон в мае.