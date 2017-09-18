Facebook и Google уличили в продаже рекламы по антисемитским тегам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Facebook оказалось возможным таргетировать рекламные кампании, сужая целевую аудиторию по антисемитским ключевым словам, выяснило издание ProPublica.

При покупке рекламы в Facebook можно ввести антисемитские теги, которые позволят привлечь нужную категорию пользователей, если речь идет, например, об организации митинга ультраправых. Среди ключевых слов встречаются в том числе оправдывающие Адольфа Гитлера лозунги.

Журналисты связались с администрацией соцсети, после чего Facebook поспешил удалить антисемитские теги и сделать заявление о том, что компания не терпит ксенофобских высказываний на своей платформе.

Как сообщает Techcrunch, в соцсетях решили повторить эксперимент с Facebook и попробовали купить рекламу в Google. Выяснилось, что в таргетированной рекламе поисковика можно указывать те же самые антисемитские категории. Впрочем, Google также удалил ксенофобские теги после появления публикации.

Раввин Авраам Купер из американской неправительственной организации Центр Симона Визенталя, комментируя эти сообщения, заявил в эфире Sputnik , что социальные сети наделяют большой властью всех, кто умеет ими управлять. Он напомнил, что террористы и экстремистские группы активно используют соцсети и микроблоги, чтобы донести свои идеи до широкой публики.

"Что касается инцидента с Facebook — он был хоть и коротким, но вызывает сильную тревогу. Он показывает силу алгоритмов и, если угодно, Большого Брата, которого мы все вместе создали, отдавая нашу персональную информацию этим разнообразным компаниям в США и по всему миру. Если сложить потенциальный финансовый куш с тем, как мы полагаемся на технологии, оставляя в стороне этику и человеческий фактор, можно получить такой результат", — подчеркнул Купер.

Раввин добавил, что у Facebook есть хорошие разработки, позволяющие усложнить использование платформы экстремистами, однако они все равно дают сбои. По его словам, беспокойство вызывает то, что соцсеть ради дохода внедряет новые сервисы, которые не требуют человеческого участия. "Надо понимать, что это игра с огнем", — заключил он.

Глава Института по предупреждению онлайн-ненависти Андре Оболер, в свою очередь, заявил, что с распространением социальных сетей их негативное влияние возрастает.

"Пока нет достаточного давления на компании, они скорее будут инвестировать свое время и усилия в то, чтобы получать больше доходов, а не в то, чтобы уменьшить вред, который нынешняя система уже наносит", — подчеркнул эксперт. По его словам, проблема заключается в том, что многие в США считают, что риторика ненависти не должна быть ограничена правительством из-за свободы слова.

"С появлением соцсетей многое изменилось. Вред от риторики ненависти стал гораздо сильнее и серьезнее", — сказал Оболер.