Роухани: США заплатят высокую цену в случае выхода из соглашения по Ирану

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США заплатят высокую цену за выход из соглашения по иранской ядерной программе, заявил в интервью телеканалу CNN президент Ирана Хасан Роухани.
"Выход из соглашения будет сопряжен с большими расходами для США, и я не думаю, что американцы захотят заплатить такую высокую цену за то, что для них бесполезно", — сказал Роухани.
Ранее на этой неделе Дональд Трамп снова назвал СВПД по ядерной программе Ирана "одной из худших сделок", которую он когда-либо видел, и сообщил, что предпримет действия относительно иранской сделки в октябре.
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