Роухани: США заплатят высокую цену в случае выхода из соглашения по Ирану

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США заплатят высокую цену за выход из соглашения по иранской ядерной программе, заявил в интервью телеканалу CNN президент Ирана Хасан Роухани.

"Выход из соглашения будет сопряжен с большими расходами для США, и я не думаю, что американцы захотят заплатить такую высокую цену за то, что для них бесполезно", — сказал Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп снова назвал СВПД по ядерной программе Ирана "одной из худших сделок", которую он когда-либо видел, и сообщил, что предпримет действия относительно иранской сделки в октябре.

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