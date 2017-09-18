НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Москва надеется, что в Киеве возобладает здравый смысл при обсуждении вопроса размещения миротворцев ООН в Донбассе и обсуждения российских предложений, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Резолюция о миротворцах (в Донбассе – ред.) как нельзя более востребованна, думаю, уже многие высказались в ее поддержку", — сказал Слуцкий в кулуарах 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Говоря о перспективах обсуждения Украиной проекта своей резолюции по введению миротворцев, Слуцкий заявил, что "результат здесь может быть не положительный".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.