НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Москва надеется, что в Киеве возобладает здравый смысл при обсуждении вопроса размещения миротворцев ООН в Донбассе и обсуждения российских предложений, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Резолюция о миротворцах (в Донбассе – ред.) как нельзя более востребованна, думаю, уже многие высказались в ее поддержку", — сказал Слуцкий в кулуарах 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Говоря о перспективах обсуждения Украиной проекта своей резолюции по введению миротворцев, Слуцкий заявил, что "результат здесь может быть не положительный".

"Но вместе с тем давайте не будем представлять украинцев как людей, которые напрочь лишены здравого смысла. Конечно, опыт последних месяцев особенно показывает, что они антагонистично поляризуются с нами, о чем бы ни шла речь, но мы ждем, что все-таки здравый смысл начнет потихонечку возвращаться, и давайте не будем давать предварительных оценок", — сказал Слуцкий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.