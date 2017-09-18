В Китая наказали более пяти тысяч чиновников за нарушение дисциплины партии

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая в августе наказали 5 тысяч 419 чиновников за нарушение партийной дисциплины, сообщается на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

По данным ведомства, получившие наказание чиновники являются фигурантами 3859 дел, чаще всего нарушения связаны с использованием служебного положения в личных целях, дачей или принятием подарков, выдачей несогласованных премий и бонусов.

При этом также сообщается, что за первые 8 месяцев 2017 года комиссия расследовала 28965 дел о нарушении норм партийной дисциплины, наказанию подверглись 40818 человек.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Страна стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах.