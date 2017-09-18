В Китая наказали более пяти тысяч чиновников за нарушение дисциплины партии

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая в августе наказали 5 тысяч 419 чиновников за нарушение партийной дисциплины, сообщается на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
При этом также сообщается, что за первые 8 месяцев 2017 года комиссия расследовала 28965 дел о нарушении норм партийной дисциплины, наказанию подверглись 40818 человек.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Страна стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах.