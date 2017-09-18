СМИ: оправданных по делу 2 мая в Одессе могут задержать по новому обвинению

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Оправданные Ильичевским судом Одесской области фигуранты дела о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади могут быть вновь задержаны по другому делу, пишет в понедельник местное издание "Таймер".

Ранее суд признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади. Суд постановил освободить их из-под стражи в зале суда.

"В зал суда зашли представители прокуратуры и СБУ (Службы безопасности Украины). Они требуют от журналистов очистить помещение. Видимо, освобожденных "куликовцев" будут задерживать по новому обвинению", — пишет издание.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходит 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.