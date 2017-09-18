Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая 2014 года

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года. архивное фото

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года. архивное фото

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Ильичевский суд Одесской области оглашает приговор по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходит 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.

Как отмечает издание, у здания суда находятся немногочисленные представители националистических организаций. Здание оцеплено значительными силами полиции, присутствуют также пожарные и скорая помощь.

По данным издания, "суд зачитывает обвинительный акт, составленный прокуратурой и идентичный для всех 19 обвиняемых".

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. В ходе столкновений погибли шесть человек. Двое из них (Игорь Иванов и Андрей Бирюков) считаются активистами "Евромайдана", четверо (Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский) — сторонниками Куликова поля. Еще несколько десятков получили ранения (официально признаны потерпевшими 15 человек).