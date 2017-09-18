Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая 2014 года

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Ильичевский суд Одесской области оглашает приговор по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходит 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.
Как отмечает издание, у здания суда находятся немногочисленные представители националистических организаций. Здание оцеплено значительными силами полиции, присутствуют также пожарные и скорая помощь.
По данным издания, "суд зачитывает обвинительный акт, составленный прокуратурой и идентичный для всех 19 обвиняемых".
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. В ходе столкновений погибли шесть человек. Двое из них (Игорь Иванов и Андрей Бирюков) считаются активистами "Евромайдана", четверо (Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский) — сторонниками Куликова поля. Еще несколько десятков получили ранения (официально признаны потерпевшими 15 человек).
Акция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана", обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы экстремистского "Правого сектора" и футбольные "ультрас".
По официальным данным, в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, всего пострадавших — более 250. В то же время, активисты Куликова поля составили собственный список, в который занесены не 48, а 56 погибших.
Среди погибших — семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы.
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