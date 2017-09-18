Министр обороны Британии встретится с главой Курдистана до референдума

БАГДАД, 18 сен — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что намерен посетить Иракский Курдистан и обсудить с главой региона Масудом Барзани предстоящий референдум о независимости региона, проведение которого Лондон не поддерживает.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили в одностороннем порядке референдум о независимости на 25 сентября, вызвав протест Багдада. В понедельник приостановить референдум постановил верховный суд страны.

"Я поеду в Эрбиль (столицу Курдистана — ред.), встречусь с Барзани. Мы не поддерживаем референдум", — заявил Фэллон на пресс-конференции в Багдаде.

Он отметил, что иракцы "должны сплотиться в борьбе против терроризма".

Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане накануне отвергла альтернативное плебисциту предложение западных стран, которое ранее передали Барзани представители США, Германии, Франции и ООН, и заявила, что референдум пройдет в назначенный срок.

Верховный суд Ирака в понедельник постановил отменить проведение референдума в ответ на запрос премьер-министра страны Хайдера аль-Абади. Представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр заявил, что референдум вряд ли будет отменен, несмотря на постановление суда.