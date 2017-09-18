Каталония оспорила решение правительства Испании по основным выплатам

БАРСЕЛОНА, 18 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Правительство Каталонии оспорило решение правительства Испании взять на себя контроль над основными расходами в автономном сообществе в Верховном суде, сообщил заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас.

"Мы оспорили это решение, поскольку это (решение правительства Испании – ред.) не имеет никакого отношения к бюджетной стабильности", — заявил вице-премьер.

В пятницу испанское правительство заявило, что берет на себя основные выплаты, которые ранее находились в руках каталонского правительства. Речь идет о здравоохранении, образовании, социальных услугах и прочем.

Правительство таким образом пытается добиться, чтобы "ни один евро не пошел на нелегальное финансирование" так называемого "референдума о независимости", который власти Каталонии собираются провести 1 октября.

В четверг каталонское правительство сообщило, что не будет отчитываться о своих еженедельных расходах перед испанскими властями, соответствующее письмо заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас направил в министерство финансов Испании, конкретно — его главе Кристобалю Монторо.