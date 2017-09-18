Глава МИД Британии подвергся резкой критике со стороны коллег по кабмину

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подвергся резкой критике со стороны коллег по кабинету министров, обвинивших его в превышении полномочий.

"Вождение автомобиля с заднего сиденья"

Первым поводом к открытой критике послужила статья министра в Daily Telegraph , в которой Джонсон заявил, что Британия должна выплатить за свой выход из ЕС не больше того, что "она должна", и не должна платить ничего за доступ к единому рынку после Brexit.

"Я не хочу, чтобы он управлял процессом Brexit, процессом управляет Тереза Мэй, она ведет машину. И я сделаю все зависящее от меня и от остальной части кабинета, чтобы помочь ей в этом", — отреагировала на статью в одном из интервью в минувшие выходные министр внутренних дел Амбер Радд.

Комментируя поступок Джонсона, она сказала: "Это можно назвать вождением автомобиля с заднего сиденья".

С критикой главы МИД выступил и замминистра обороны Тобиас Элвуд.

"Думаю, многие согласятся: мы не являемся свидетелями лучшего поведения в трудное время, когда нужны самообладание, целеустремленность и единство", — отметил он.

Представитель Джонсона попытался сгладить ситуацию, подчеркнув лояльность министра.

"Премьер-министр руководит переговорами по Brexit, и Борис полностью поддерживает ее в стремлении добиться наилучших условий для Великобритании", — сказал он.

Манипуляции цифрами

В статье Джонсона был еще один пассаж, вызвавший недовольство его коллег.

"Как только ситуация с нашими счетами стабилизируется, мы получим доступ к 350 миллионам фунтов в неделю. Будет хорошо, как многие из нас уже говорили, если эти деньги пойдут на нужды Национальной службы здравоохранения", — написал Джонсон, во время кампании за Brexit не раз обещавший NHS 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю.

На это ему ответил в открытом письме глава Управления статистики сэр Дэвид Норгроув.

"Дорогой министр, я очень удивлен и огорчен тем, что вы решили повторить цифру в 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю, заявив, что эта сумма будет доступна для социальных служб после нашего выхода из Европейского Союза. Вы путаете общую сумму долевого взноса и чистый валовый доход. Также это выглядит так, как будто сейчас средства, выплачиваемые Великобритании Евросоюзом, в том числе на поддержку исследований в области сельского хозяйства и научных разработок, не будут после нашего выхода выделяться британским правительством. Очевидно, что налицо злоупотребление официальной статистикой", — написал Норгроув.

Грозят ли события последних дней министру отставкой, пока неясно. Слухи о возможном увольнении Джонсона с поста главы МИД ходят уже давно: если верить британским газетам, многие европейские политики отказываются воспринимать министра всерьез, о чем уже чуть не в открытую говорят Терезе Мэй. Сама Мэй до сих пор подчеркивала, что доверяет Джонсону, однако резкая критика со стороны Радд – ближайшего соратника Мэй — в адрес коллеги по кабинету не могла прозвучать без санкции премьера.