В Сент-Луисе задержали более 80 человек во время массовых протестов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Полиция американского Сент-Луиса (штат Миссури) задержала более 80 человек из-за протестов в городе.

"Мы изъяли по меньшей мере пять единиц оружия, ни одно из них не использовалось", — заявил глава полиции города Лоуренс О'Тул.

По его словам, в ходе столкновений пострадали несколько офицеров полиции. Также протестующие повредили здания. "Преступники, которых мы задержали, должны понести ответственность и преследоваться по закону… Это наш город и мы будем охранять его", — подчеркнул О'Тул.

Ранее сообщалось, что не менее восьми полицейских пострадали во время протестов в Сент-Луисе.

В пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего протестующие начали акцию. Полиция сообщила, что демонстрация приобрела незаконный характер, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и задержали десятки человек.