В ходе протестов в Сент-Луисе полиция провела множество задержаний

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Полиция американского Сент-Луиса (штат Миссури) провела в воскресенье многочисленные задержания в ходе протестов, которые идут уже несколько дней, и заявила, что акция перестала носить мирный характер.

"В связи с беспорядками были проведены многочисленные аресты", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В минувшую пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего протестующие начали акцию. Сообщалось о нападениях на дом мэра, не менее восьми полицейских получили ранения.

По данным полиции, в воскресенье мирный протест приобрел незаконный характер. Полиция в начале сообщила о "мирной демонстрации", но после того как "разбушевавшаяся толпа" стала бить витрины в центре города, причинив значительный материальный ущерб чужому имуществу, правоохранители заявили о незаконности акции.

Один полицейский был доставлен в больницу с ранением, не угрожающим жизни.

Правоохранители сообщили, что конфисковали бутылки с неизвестной химической смесью, которые демонстранты использовали против полицейских во время акции, у одного из участников протестов было конфисковано оружие.