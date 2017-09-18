СМИ узнали национальность подозреваемых в теракте в лондонском метро

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Задержанные по подозрению в причастности к теракту в лондонском метро, предположительно, являются беженцами из Ирака и Сирии, сообщает газета Telegraph.

В субботу в районе порта Дувр британские полицейские задержали в связи с терактом 18-летнего молодого человека. Позднее в тот же день правоохранители Лондона задержали 21-летнего мужчину в районе Хаунслоу.

По данным Telegraph, задержанный 18-летний молодой человек, чье имя не называется, приехал в Великобританию из Ирака несколько лет назад. Второй, 21-летний подозреваемый по имени Яхья Фаррух является выходцем из Сирии, сообщает издание.

Оба задержанных воспитывались в семье у пожилой пары Пенни и Рона Джонсов, пишет газета. Как отмечается, чета известна в Великобритании тем, что значительную часть жизни занималась воспитанием сотен чужих детей. В 2009 году королева Елизавета II наградила пару орденами кавалеров Британской империи.

По сведениям СМИ, 21-летний подозреваемый какое-то время назад переехал в другой дом, а второй подозреваемый продолжал проживать с Джонсами. Он несколько раз допрашивался полицией, а члены семьи сообщали властям о трудностях в воспитании подростка.

За две недели до теракта правоохранители привели подозреваемого юношу домой, отмечает газета.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.