США делают противоречивые заявления по КНДР, заявили в Совфеде

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США делают противоречивые заявления в отношении северокорейской проблемы, даже в рамках госдепартамента единая линия поведения не выработана, считает и.о. оборонного комитета Совфеда РФ Евгений Серебренников.

Глава госдепа Рекс Тиллерсон заявил о том, что США не стремятся смещать руководство КНДР, выступают за усиления давления на Пхеньян со стороны России и Китая. В то же время постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных Наций. Она отметила , что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

"США хотят, чтобы их настрой на всемирное господство реализовывался сам собой, чтобы все безропотно принимали тот порядок, который они навязывают всему миру", — сказал Серебренников РИА Новости в воскресенье.

По словам сенатора, неумные амбиции американцев привели к тому, что они сами запутались в приоритетах своей внешней политики даже в рамках одного госдепартамента, отметил он.

"То, что допускаются взаимоисключающие заявления представителями одной администрации Белого дома, свидетельствует об отсутствии единой линии поведения во внешней политике", — полагает законодатель.

По его мнению, это плохо характеризует нынешние американские власти, а также президента США Дональда Трампа. "Ситуация остается тревожной и труднопредсказуемой", — сказал Серебренников.

Он подчеркнул, что Россия высказала свою позицию и будет на ней настаивать — решение ситуации вокруг КНДР только путем политического диалога с участием всех заинтересованных сторон.