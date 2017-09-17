США делают противоречивые заявления по КНДР, заявили в Совфеде

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США делают противоречивые заявления в отношении северокорейской проблемы, даже в рамках госдепартамента единая линия поведения не выработана, считает и.о. оборонного комитета Совфеда РФ Евгений Серебренников.отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.
"США хотят, чтобы их настрой на всемирное господство реализовывался сам собой, чтобы все безропотно принимали тот порядок, который они навязывают всему миру", — сказал Серебренников РИА Новости в воскресенье.
По словам сенатора, неумные амбиции американцев привели к тому, что они сами запутались в приоритетах своей внешней политики даже в рамках одного госдепартамента, отметил он.
По его мнению, это плохо характеризует нынешние американские власти, а также президента США Дональда Трампа. "Ситуация остается тревожной и труднопредсказуемой", — сказал Серебренников.
Он подчеркнул, что Россия высказала свою позицию и будет на ней настаивать — решение ситуации вокруг КНДР только путем политического диалога с участием всех заинтересованных сторон.