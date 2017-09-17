Хейли заявила, что КНДР в случае необходимости "будет уничтожена"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Если Пхеньян продолжит вести себя "безрассудно", и США придется защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
"Это (заявления Трампа про "огонь и ярость" — ред.) были не пустые угрозы. Мы старались вести себя ответственно, в то время как КНДР демонстрировала безответственное и безрассудное поведение", — заявила постпред в интервью CNN. Она добавила, что Вашингтон всеми силами пытался урегулировать проблему по дипломатическим каналам, однако, фактически, исчерпал все возможности найти решение в рамках Совбеза ООН. Хейли отметила, что, если ситуация не изменится, проблемой займется Пентагон.
"Я буду только рада передать это в руки генерала Мэттиса (главу Пентагона — ред.), так как у него есть много вариантов военного решения", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, когда Трамп говорил про "огонь и ярость", США все равно оставались сторонниками ответственного подхода и дипломатического урегулирования.
"Думаю, все мы знаем, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется защищать себя или своих союзников каким-либо образом, КНДР будет уничтожена", — заявила Хейли, отметив при этом, что "никто не хочет войны".
По оценке дипломата, последний пакет санкций ООН привел к тому, что в общей сложности было перекрыто 90% внешней торговли Пхеньяна. Это было достигнуто в том числе за счет сокращения поставок нефтепродуктов и инвестиций.
Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.