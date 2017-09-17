Хейли заявила, что КНДР в случае необходимости "будет уничтожена"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Если Пхеньян продолжит вести себя "безрассудно", и США придется защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Телеведущая напомнила Хейли о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее пообещал ответить на угрозы Пхеньяна "огнем и яростью". Однако КНДР все равно продолжила угрожать США нанести удар по острову Гуам, где находится американская авиабаза, произвела новые ракетные запуски и испытала водородную бомбу.

"Это (заявления Трампа про "огонь и ярость" — ред.) были не пустые угрозы. Мы старались вести себя ответственно, в то время как КНДР демонстрировала безответственное и безрассудное поведение", — заявила постпред в интервью CNN. Она добавила, что Вашингтон всеми силами пытался урегулировать проблему по дипломатическим каналам, однако, фактически, исчерпал все возможности найти решение в рамках Совбеза ООН. Хейли отметила, что, если ситуация не изменится, проблемой займется Пентагон.

"Я буду только рада передать это в руки генерала Мэттиса (главу Пентагона — ред.), так как у него есть много вариантов военного решения", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, когда Трамп говорил про "огонь и ярость", США все равно оставались сторонниками ответственного подхода и дипломатического урегулирования.

"Мы хотели проявить ответственность, воспользоваться всеми дипломатическими средствами, чтобы для начала привлечь их внимание, а если это не сработает, с проблемой разберется генерал Мэттис", — подчеркнула Хейли. На уточняющий вопрос телеведущей о том, что подразумевает под собой "огонь и ярость", постпред посоветовала уточнить у Трампа, что именно он имел в виду.

"Думаю, все мы знаем, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется защищать себя или своих союзников каким-либо образом, КНДР будет уничтожена", — заявила Хейли, отметив при этом, что "никто не хочет войны".

По оценке дипломата, последний пакет санкций ООН привел к тому, что в общей сложности было перекрыто 90% внешней торговли Пхеньяна. Это было достигнуто в том числе за счет сокращения поставок нефтепродуктов и инвестиций.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.