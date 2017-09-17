Политолог объяснил, зачем Саакашвили выдвигать три требования к Киеву

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал сообщения о намерении Михаила Саакашвили приехать в Киев и выдвинуть три требования к властям Украины.

Эксперт отметил, что конечная цель визита бывшего одесского губернатора в украинскую столицу не совсем ясна: Саакашвили намерен либо сместить президента Петра Порошенко с должности, либо оказать на него давление, чтобы "заставить исполнять ряд требований ЕС по повышению эффективности украинского государства".

"Это тоже вполне допустимо, потому что тот цирк, который мы видели с прорывом границы, никак не вяжется с тем, что имеет украинский президент: у него на руках весь силовой аппарат", — добавил Безпалько. По его словам, из этого следует, что Порошенко "запретили трогать" Саакашвили или применять к нему жесткие силовые меры.

Политолог подчеркнул, что наиболее вероятной целью экс-губернатора является все же не смещение Порошенко с поста, а продвижение проевропейских реформ.

"Это давление на Порошенко с целью заставить его провести необходимые реформы, но в интересах не народа, а крупных транснациональных корпораций, которые неизбежно будут затрагивать интересы украинских олигархов, в том числе и самого Порошенко", —сказал Безпалько. Он добавил, что, судя по всему, "собака зарыта в этом, а не в какой-то мифической борьбе с коррупцией".

Ранее стало известно, что Саакашвили 17 октября намерен выступить в Киеве, чтобы выдвинуть украинским властям три требования. По его словам, речь пойдет, в первую очередь, о создании антикоррупционных судов, отмене депутатской неприкосновенности и принятии нового избирательного закона.