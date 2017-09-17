Латвийские наблюдатели посетили полигоны учений "Запад" в Белоруссии

МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Латвийская военная инспекционная группа посетила в Белоруссии полигоны, где проходят белорусско-российские учения "Запад", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Стратегические учения "Запад-2017" проводятся 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях "Запад", составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч). Для отработки практических действий войск во время учений в Белоруссии используются 227 общевойсковой полигон "Борисовский", 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210 авиационный полигон "Ружанский", полигоны "Лепельский", "Лосвидо", "Осиповичский", а также два участка местности в Витебской области "Дретунь" и "Глубокое".

"В рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами по инициативе Латвийской Республики в период с 13 по 16 сентября 2017 года Белоруссии приняла инспекционную группу", — говорится в сообщении. Отмечается, что представителями вооруженных сил Латвии проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо" и участка местности "Дретунь".

По информации пресс-службы, в ходе инспекции им была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии, а также Вооруженных Сил Российской Федерации.

Инспекционной группе была предоставлена возможность ознакомиться с военной техникой, увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск.

"По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Белоруссии", — подчеркивается в сообщении.