Нет логики: Матвиенко раскритиковала идею Госдепа о миротворцах в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (379)

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не увидела никакой логики в идее отправить миротворцев на границу России и Украины, как это предлагают в Вашингтоне.

Спикер Совфеда напомнила, что, когда президент России говорил о вводе "голубых касок" в Донбасс, то речь шла о том, что "миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

"И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние. <…> А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что там происходит, в зоне конфликта", — сказала Матвиенко.

Вопрос о месте

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что поддерживает идею отправить миротворцев ООН на Украину. При этом он подверкнул, что задачей миротворцев будет обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а находиться они должны только на линии разграничения. Позже в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель глава российского государства допустил, что миротворцы могут быть размещены не только на линии разграничения, но и в других местах, где находятся сотрудники ОБСЕ.

Это предложение Москвы широко обсуждается в последнее время. В самопровозглашенных республиках Донбасса отмечают, что ввод миротворцев возможен лишь при согласии всех сторон конфликта, и отмечают, что необходимость в них есть только на линии соприкосновения.

В Киеве же отказываются вести переговоры с ДНР и ЛНР и настаивают на том, что миротворцы должны разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

C таких же позиций выступают и США. Так, спецпредставитель по Украине Курт Волкер назвал предложение Москвы интересным, однако не поддержал его.

"То, что было предложено, я считаю, разделит Украину еще больше, нежели разрешит проблему", — сказал он.

При этом, по его мнению, миротворцы могли бы заняться контролем за тяжелым вооружением и границей. "Если подобные силы будут одобрены и введены, то это будет в контексте Минских соглашений, которые ясно означают восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Волкер.

На слова спецпредставителя США ответил российский сенатор Алексей Пушков.

"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2", — написал он в Twitter.

Иначе, по мнению Пушкова, мисия Волкера на Украине закончится бесславно.

В Киеве "срывает крышу"

Украинские власти говорят не только о том, где должны разместиться миротворческие силы, но и о том, каков должен быть их состав. Так, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия ни в коем случае не должна участвовать в миротворечской миссии.

Сама эта идея, по словам Климкина, "просто срывает крышу".

Кроме того, нельзя допустить, чтобы Россия каким-то образом контролировала подготовку к выборам, добавил министр. А в состав миротворцев должны войти представители стран, которым Украина и мировое сообщество доверяют, заключил он.

Миротворцы и санкции

Накануне о миротворческой миссии в Донбассе говорила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она также заявила о том, миротворцы должны находиться не только на линии соприкосновения, но иметь доступ "повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".

При этом она высказалась против снятия с России санкций, поскольку, по ее мнению, для этого "должны быть достигнуты существенные успехи".

"В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — заявила канцлер.

В Госдуме отметили, что связь между вводом миротворческого контингента в Донбасс и санкциями не ясна.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ввод миротворцев призван "уменьшить накал противостояния" между украинскими силовиками и ополченцами и способствовать отводу тяжелых вооружений в рамках Минских соглашений.

"Мы заявили, что заинтересованы в работе миротворцев для погашения конфликта. А Меркель пытается увязать это с санкциями", — отметил он.