Нет логики: Матвиенко раскритиковала идею Госдепа о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не увидела никакой логики в идее отправить миротворцев на границу России и Украины, как это предлагают в Вашингтоне.
"И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние. <…> А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что там происходит, в зоне конфликта", — сказала Матвиенко.
Вопрос о месте
Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что поддерживает идею отправить миротворцев ООН на Украину. При этом он подверкнул, что задачей миротворцев будет обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а находиться они должны только на линии разграничения. Позже в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель глава российского государства допустил, что миротворцы могут быть размещены не только на линии разграничения, но и в других местах, где находятся сотрудники ОБСЕ.
В Киеве же отказываются вести переговоры с ДНР и ЛНР и настаивают на том, что миротворцы должны разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
C таких же позиций выступают и США. Так, спецпредставитель по Украине Курт Волкер назвал предложение Москвы интересным, однако не поддержал его.
При этом, по его мнению, миротворцы могли бы заняться контролем за тяжелым вооружением и границей. "Если подобные силы будут одобрены и введены, то это будет в контексте Минских соглашений, которые ясно означают восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Волкер.
На слова спецпредставителя США ответил российский сенатор Алексей Пушков.
"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2", — написал он в Twitter.
Иначе, по мнению Пушкова, мисия Волкера на Украине закончится бесславно.
В Киеве "срывает крышу"
Украинские власти говорят не только о том, где должны разместиться миротворческие силы, но и о том, каков должен быть их состав. Так, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия ни в коем случае не должна участвовать в миротворечской миссии.
Кроме того, нельзя допустить, чтобы Россия каким-то образом контролировала подготовку к выборам, добавил министр. А в состав миротворцев должны войти представители стран, которым Украина и мировое сообщество доверяют, заключил он.
Миротворцы и санкции
Накануне о миротворческой миссии в Донбассе говорила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она также заявила о том, миротворцы должны находиться не только на линии соприкосновения, но иметь доступ "повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".
"В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — заявила канцлер.
В Госдуме отметили, что связь между вводом миротворческого контингента в Донбасс и санкциями не ясна.
Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ввод миротворцев призван "уменьшить накал противостояния" между украинскими силовиками и ополченцами и способствовать отводу тяжелых вооружений в рамках Минских соглашений.
"Мы заявили, что заинтересованы в работе миротворцев для погашения конфликта. А Меркель пытается увязать это с санкциями", — отметил он.