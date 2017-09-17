Иран предостерег от неверных шагов в отношении ядерной программы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в воскресенье заявил, что Тегеран отреагирует на любой "неверный шаг" в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иранская нация твердо стоит на ногах, и все неверные шаги, связанные с доминированием в СВПД, вызовут соответствующую реакцию Исламской Республики", — заявил Хаменеи, выступая на церемонии вручения дипломов студентам в университете МВД Ирана.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

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