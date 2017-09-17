Власти Каталонии завели Twitter-аккаунт референдума о независимости

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Правительство Каталонии создало официальный Twitter-аккаунт для публикации информации о готовящемся референдуме о независимости после блокировки сайта мероприятия.

Аккаунт @ref1oct теперь используется каталонскими властями в качестве официального аккаунта референдума. Согласно заявлению, сайт-клон референдума пользователи из Испании могут посетить, используя прокси-сервер.

"Несмотря на препятствия со стороны государства, после обнародования адреса сайта нас посетили 708 тысяч раз", — говорится в заявлении.

В среду сайт Женералитета (правительства Каталонии), посвященный так называемому "референдуму о независимости", был заблокирован по решению суда. Вечером в среду сотрудники Гражданской Гвардии зашли в офис компании CDMón, расположенный в муниципалитете Мальграт-де-Мар (провинция Барселона), которая занимается технической поддержкой сайта, вручили судебный ордер, а сотрудники компании заблокировали домен. После того, как сайт перестал работать, председатель Женералитета Карлес Пучдемон опубликовал в Twitter адрес "сайта-клона" www.ref1oct.cat.

Ранее прокуратура Каталонии запросила Высший суд Каталонии о закрытии всех веб-страниц, связанных с референдумом. Суд принял запрос к рассмотрению, однако окончательного решения пока не вынес.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.