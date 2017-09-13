Испанские власти заблокировали сайт, посвященный референдуму в Каталонии

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Сайт Женералитета (правительства Каталонии), посвященный так называемому "референдуму о независимости", заблокирован по решению суда.

В настоящее время сайт не открывается. Решение о его блокировке было принято судьей 13 суда Барселоны.

Вечером в среду сотрудники Гражданской Гвардии зашли в офис компании CDMón, расположенный в муниципалитете Мальграт-де-Мар (провинция Барселона), которая занимается технической поддержкой сайта, вручили судебный ордер, а сотрудники компании заблокировали домен.

16-й суд Барселоны начал рассмотрение дела о "референдуме" еще несколько месяцев назад, в качестве ответчиков выступают несколько каталонских политиков, которых обвиняют в растрате государственных средств, неподчинении судебным решениям, превышении полномочий, разглашении тайны и мятеже. Речь идет о бывшем судье и бывшем сенаторе от "Левых республиканцев Каталонии" Сантьяго Видале, бывшем секретаре налоговой службы Луисе Сальвадоре и юристе Карлесе Вивер Пи и Суниер

Ранее прокуратура Каталонии запросила Высший суд Каталонии о закрытии всех веб-страниц, связанных с референдумом. Суд принял запрос к рассмотрению, однако окончательного решения пока не вынес.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.