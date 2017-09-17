В Астане в результате обрушения в строящемся здании погибли два человека

АЛМА-АТА, 17 сен – РИА новости, Михаил Егорин. Двое рабочих погибли, еще один пострадал в результате обрушения на строящемся объекте в Астане в воскресенье, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате обрушения погибло два человека, один госпитализирован", — отметил Иманкулов.

Площадь обрушения устанавливается.

В работах на месте ЧП задействованы подразделения КЧС МВД Казахстана — Департамент по ЧС (ДЧС) Астаны, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны, Центр медицины катастроф КЧС МВД, Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.

"Всего задействовано 15 спасателей, специализированная техника и специализированное оборудование для разбора завалов и поиска пострадавших", — заключил представитель КЧС.