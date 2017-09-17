Додон пригласил Матвиенко посетить Молдавию

КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко совершить визит в республику в 2018 году.

"Пригласил госпожу Матвиенко посетить Молдавию в следующем году", — написал Додон в своем Facebook по итогам встречи с Матвиенко в воскресенье в Ашхабаде, где пройдет церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Додон поблагодарил российскую сторону за принятые решения, которые позволили увеличить молдавский экспорт в РФ, а также за меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории России.

Президент Молдавии также отметил, что "сотрудничество между районами Гагаузской автономии и регионами России приносит результаты, это сотрудничество необходимо расширять и интенсифицировать".

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. До этого он возглавлял Партию социалистов республики. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".