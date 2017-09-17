МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Генеральное управление национальной полиции Франции предупредило об опасности терактов на железных дорогах страны и Европы, а также о планах террористов инициировать серию лесных пожаров и отравлений продуктов питания в регионе, сообщает газета Parisien со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный документ ведомства.

Данная бумага была составлена в начале сентября. Согласно тексту семистраничного отчета управления, джихадисты также планируют организовать в Европе лесные пожары и отравление продуктов питания.

"Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов", — цитирует газета текст секретного документа.

Высшие полицейские инстанции Франции также подтвердили, что "вероятность терактов в стране остается очень высокой", и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий.

По данным газеты, ввиду угрозы новых терактов правоохранительные органы страны приняли решение усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов. Генеральное управление национальной полиции также напомнило об атаках, совершаемых на автомобилях, и призвало "незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех угонах транспортных средств".