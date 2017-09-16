Протестующие поставили палатки у здания мэрии Одессы после пожара в лагере

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Протестующие возле здания одесской мэрии установили палатки, из-за попытки правоохранителей их убрать началась драка, сообщает местное издание "Думская".

Митинг возле здания горсовета в Одессе устроили родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере "Виктория". Собравшиеся требовали, чтобы мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько вышли для беседы с ними.

Через некоторое время митингующие предприняли несколько попыток штурма здания, пытаясь выбить двери. Правоохранители применили слезоточивый газ, сообщалось также о взрывах светошумовых гранат.

В ночь на субботу в детском лагере "Виктория" произошел пожар. Погибли три девочки, еще двое детей пострадали. По данным СМИ, в лагере были зафиксированы многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.