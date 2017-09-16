Луценко пообещал не арестовывать Саакашвили по делу о прорыве через границу

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет арестован по делу о "прорыве" через украинско-польскую границу.

"Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", — сказал Луценко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в субботу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

При этом он отметил, что те, кто участвовал в прорыве Саакашвили через границу, должны понести наказание.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в минувшее воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.