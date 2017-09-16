Бывший главком ВВС прокомментировал сообщения о гибели пилота в США

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Боевые самолеты советского и российского производства требуют осторожного пилотирования даже опытными американскими и другими иностранными летчиками, считает бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.

Ранее издание Aviation Week сообщило, что 5 сентября на авиабазе Неллиc в Неваде разбился истребитель российского производства, предположительно — Су-27. По данным издания, при этом погиб подполковник Эрик Шульц — командир эскадрильи, в распоряжении которой есть советские и российские военные самолеты. США получают этим машины из третьих стран и используют для изучения технологий и тактики вероятного противника. На авиабазе отказались сообщить, действительно ли разбившийся самолет был российского или советского производства, заявив, что все детали инцидента засекречены.

Почетный президент авиасалона МАКС, заслуженный летчик-испытатель, Герой России генерал-майор Магомед Толбоев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что общался с Шульцем и предупреждал его об опасности выполнения фигур высшего пилотажа.

"Я ничего не могу сказать (о причинах авиакатастрофы), не зная летчика и что он выполнял, параметры полета самолета. Могу лишь сказать, что самолет очень надежный. И американцы об этом знают. На любом самолете нужна соответствующая подготовка. Толбоев правильно предупредил об опасности американского летчика. Тот, может быть, на своих самолетах — великолепный летчик, а наш истребитель досконально мог не знать", — заявил РИА Новости Антошкин.

По его словам, американские летчики тренируются на истребителях МиГ-29 и Су-27. "Великолепные самолеты для пилотажа, я на них летал. Уметь надо только пилотировать. Они на одном двигателе могут взлетать и садиться", — отметил генерал-полковник.

"Раньше в этой эскадрилье были МиГ-21. Сейчас — МиГ-29, Су-27. От ГДР, например, достались МиГ-29. В этой эскадрилье — разные самолеты", — уточнил Антошкин.

По его информации, в Воздушно-космических силах нет подразделений, оснащенных самолетами производства США и других стран НАТО, но некоторые российские летчиков имеют навыки пилотирования зарубежных боевых машин.

"У нас такой части нет. Наши летчики летали (на иностранных самолетах. — Прим ред.). Мы друг другу давали летать. Они — на наших, мы — на их. И мне приходилось летать, но очень осторожно. И в США, и с французами, и с англичанами. Летчики везде хорошие, подготовка хорошая, но на чужом самолете можно и ошибиться. Это когда уже много полетов выполнишь, изучишь хорошо инструкции, сам самолет, его особенности, тогда можно спокойно летать", — сказал собеседник РИА Новости.

"Спастись он (Шульц. — Прим. ред.) мог в любой ситуации, потому что у нас были случаи, когда на стоянке катапультировались и оставались живыми. Очень надежное катапультное кресло на Су-24, Су-27, МиГ-29", — добавил Антошкин.