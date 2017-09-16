Сверхмощное оружие: Иран сообщил о создании "отца всех бомб"

Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране. Архивное фото

Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У Ирана есть сверхмощная неядерная бомба собственного производства, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Как сообщил военный чиновник в интервью телекомпании IRIB, бомба, разработанная иранской оборонной промышленностью по поручению КСИР, весит около десяти тонн и ее можно сбросить с самолетов "Ильюшина".

Хаджизаде назвал ее "отцом всех бомб" по аналогии с американской "матерью всех бомб" и отметил, что иранское оружие обладает большой разрушительно способностью.

"Мать всех бомб"

В апреле США применили в боевых условиях в Афганистане неядерную бомбу повышенной мощности GBU-43. Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

Боеприпас весил 9,5 тонн и был сброшен с транспортного самолета сил особого назначения MC-130. Машина разработана компанией Lockheed на базе многоцелевого транспортного самолета С-130 Hercules. Считается, что на вооружении у ВС США есть 15 таких бомб.

По заявлению Минобороны Афганистана, в результате удара были ликвидированы 36 террористов и несколько ключевых объектов инфраструктуры боевиков.

По мнению российских экспертов, президент США Дональд Трамп сделал своего рода "презентацию" военной мощи США для Ирана и Северной Кореи.

Как отметил военный политолог, подполковник запаса Александр Перенджиев, американский лидер пытается доказать, что во время его президентства появляется новое, эффективное оружие, тогда как в действительности "мать всех бомб" была испытана еще в начале 2000-х годов.

"Папа всех бомб" из России

У отечественных Вооруженных сил также есть "папа всех бомб", однако они его не афишируют.

"В России есть подобное оружие, которое в противовес американскому называют "отцом всех бомб". Только у нас его не рекламируют. Думаю, оно может быть при необходимости применено. Таковой необходимостью может стать задача уничтожения международных террористов, которые находятся в подземных коммуникациях", — напомнил Перенджиев.

Как пишет американский журнал National Interest, этим боеприпасом является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ)". Она превосходит самый мощный неядерный снаряд США.

АВБПМ по размеру меньше американского аналога, однако ее мощность примерно в четыре раза больше, чем у GBU-43. По радиусу гарантированного поражения русский "папа" превосходит американскую "маму" в два раза, сообщает издание.

* Террористическая группировка, запрещенная в России