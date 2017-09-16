Косачев назвал "лишним и ненужным" заявление КНДР об ответном ядерном ударе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заявление лидера КНДР об ответном ядерном ударе по США следует рассматривать как "риторическое предупреждение", заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Сенатор назвал его "лишним и ненужным".

КНДР продолжит разработку ядерного оружия, чтобы иметь возможность нанести ответный удар по США, заявил ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Лишнее и ненужное заявление. Но отношу, скорее, к риторике и считаю принципиально важным использование слова "ответный" в этой риторике", — сказал Косачев. По сути, читается как предупреждение: "кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет", полагает он.

"Но лучше бы обойтись без такой угрожающей риторики в принципе и со всех сторон, до добра это в любом случае не доведёт", — заключил Косачев.

В пятницу Ким Чен Ын лично руководил ракетными испытаниями, во время которых баллистическая ракета "Хвасон-12" перелетела через территорию Японии и упала в Тихий океан. Испытания прошли, несмотря на ужесточение санкций против КНДР со стороны СБ ООН. Президент США Дональда Трамп неоднократно заявлял, что не исключает военного решения кризиса.