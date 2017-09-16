Семьи пострадавших и погибших в детском лагере в Одессе получат компенсацию

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Семьям пострадавших и погибших в сгоревшем детском лагере в Одессе выделят денежную компенсацию, сообщает в субботу местное издание "Думская".

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях (тела двух были найдены). По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

"По 40 тысяч гривен (свыше 1,5 тысяч долларов по текущему курсу) получат семьи пострадавших и погибших на пожаре в детском лагере "Виктория". Кроме того, сотрудникам обладминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Одесской области Максима Степанова.

Как отмечается, на ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о выделении семьям погибших по 200 тысяч гривен (свыше 7,6 тысячи долларов).