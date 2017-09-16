Взрыв в метро в Лондоне: по делу о теракте задержан первый подозреваемый

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы британского графства Кент арестовали первого подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро, сообщает Скотленд-Ярд.

Сейчас 18-летний молодой человек находится в полицейском участке в районе порта Дувр, позже его перевезут в отделение на юге Лондона.

Более подробная информация об арестованном не раскрывается в интересах следствия.

Поиски человека, устроившего взрыв, продолжаются. Полиция изучает улики и просматривает записи с камер видеонаблюдения. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули ранее назвал расследование "очень сложным". Он сообщил, что остатки взрывного устройства вывезены в лабораторию, где их детально изучат. К расследованию подключилась также служба контрразведки Ми-5.

Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября, ранения получили 29 человек. Скотланд-Ярд признал случившееся терактом. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Этот теракт стал пятым в Великобритании за полгода. После взрыва уровень террористической угрозы в стране был повышен до наивысшего — критического — во второй раз за это время. Критический уровень – максимально возможный, он означает, что новый теракт может произойти в любой момент. По мнению старшего аналитика центра по исследованию терроризма международного исследовательского центра IHS Отсо Айхо, провалившиеся или предотвращенные теракты часто становятся катализатором для последующих нападений. "Провалившийся теракт, привлекающий внимание правоохранительных органов к террористической организации, может ускорить реализацию ранее задуманных терактов или вынудить боевиков совершить менее разработанное, импровизированное нападение", — считает он

В субботу в Великобритании состоится заседание комитета Cobra, куда входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб.