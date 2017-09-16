Более 400 тысяч беженцев рохинджа мигрировали из Мьянмы в Бангладеш

Девочки из семей беженцев-рохинджа c кувшинами с водой в Бангладеш

Девочки из семей беженцев-рохинджа c кувшинами с водой в Бангладеш

ЖЕНЕВА, 16 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 400 тысяч человек, сообщает в субботу Международная организация по миграции (МОМ).

По данным МОМ, общее количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш за период с 25 августа по 15 сентября составило 409 тысяч человек.

Ранее гуманитарные агентства ООН сообщали о 391 тысяче беженцев рохинджа.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья).