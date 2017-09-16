Более 400 тысяч беженцев рохинджа мигрировали из Мьянмы в Бангладеш

ЖЕНЕВА, 16 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 400 тысяч человек, сообщает в субботу Международная организация по миграции (МОМ).
Ранее гуманитарные агентства ООН сообщали о 391 тысяче беженцев рохинджа.
Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья).