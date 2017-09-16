В Киеве не будут принимать никаких мер из-за приезда "популиста Саакашвили"

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны ничего специально не планируют делать в связи с намерениями экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приехать в Киев на будущей неделе.

Ранее Саакашвили с Черновцов начал свой тур по Украине в поисках единомышленников, подтвердив намерение посетить Киев 19 сентября.

"Ничего. Я не знаю, что нужно делать в таких случаях… В том, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество… Мы ничего не собираемся делать специально, посвященного одной личности", — сказал Гройсман в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в субботу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

При этом он отметил, что не видит каких-то успехов в работе Саакашвили на посту губернатора Одесской области. Отвечая на вопрос о том, что Саакашвили фактически является нелегальным мигрантом на Украине, Гройсман отметил, что у властей есть "взвешенная политика в отношении мигрантов" и Украина действует в рамках мирового законодательства по защите их прав.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в минувшее воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.