КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Суд во Львове не избрал меру пресечения бывшему заместителю генпрокурора Украины Давиду Сакварелидзе, который является сторонником экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Галицкий суд только что удовлетворил наше ходатайство и оставил меня без какой-либо меры пресечения, понимая, наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно "порошковые" и не имеют под собой реальных оснований", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Прокуратура накануне вручила Сакварелидзе уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного дела о прорыве границы. Согласно опубликованной в Facebook в четверг внефракционным депутатом Верховной рады Украины Юрием Деревянко копии уведомления о подозрении, Сакварелидзе инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.

Бывший замгенпрокурора Украины отметил, что сторонники Саакашвили "не успокоятся", пока не будут освобождены все из них.

Ранее украинская полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где 10 сентября сторонники Саакашвили прорвали границу. Возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Двум из задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.