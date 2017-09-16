США призвали продолжить переговорный процесс в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Вашингтон призывает к продолжению переговорного процесса в Венесуэле и приветствует посредничество Доминиканской Республики в урегулировании ситуации, заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США приветствуют усилия президента (Доминиканской Республики Данило) Медины и правительства Доминиканской Республики по поддержанию процесса, который поможет найти мирное, демократическое и комплексное решение политическому и гуманитарному кризису в Венесуэле", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя госдепартамента.

Науэрт заявила, что "США повторяют свой призыв к восстановлению демократии в Венесуэле" и поддерживают "искренние переговоры" для достижения этой цели. Вашингтон также призвал правительство Венесуэлы придерживаться демократического пути в переговорном процессе.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской Республики Данило Медина. Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.