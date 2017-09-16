МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Воды для тушения не оказалось на территории горевшего детского лагеря в Одессе, в связи с этим пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, чтобы потушить пожар, сообщает местное издание "Думская".

"Несмотря на то, что на территории детского лагеря "Виктория" есть и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения там не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания", — говорится в сообщении со ссылкой на старшего помощника начальника дежурной смены майора гражданкой защиты Евгения Кавуна.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей, в горящем корпусе были 42 ребенка. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Пожар был локализован. Трое детей пропали.