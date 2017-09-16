Шведские военные попытались сорвать митинг против учений "Aurora 17"

СТОКГОЛЬМ, 16 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Около двух десятков представителей Вооруженных сил Швеции и народного ополчения попытались помешать денежному переводу противников военных учений Aurora 17, начавшихся 11 сентября, для проведения демонстраций, сообщает шведское телевидение SVT.

"Как минимум 20 представителей Вооруженных сил Швеции и народного ополчения приняли участие в попытке помешать демонстрации против проходящих военных учений Aurora 17. Саботаж был осуществлен с помощью службы оплаты Swish", — сообщает шведское телевидение.

Крупнейшие за последние 20 лет военные учения в Швеции начались 11 сентября и пройдут до конца сентября. В них участвуют около 40 гражданских учреждений, 19 500 военнослужащих Швеции. Кроме того, Швеция пригласила и 1500 солдат из других стран, многие из которых из США и Франции, а также из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы.

Учения вызвали критику в среде представителей движения за мир и левых активистов. В эти выходные в городе Гетеборге на западе Швеции планируются различные мирные акции протеста. В этой связи представители партии Феминистская инициатива, Левой партии и одного из движений за мир Западной Швеции начали сбор средств для того, чтобы напечатать афиши или оплатить проезд активистов к месту демонстраций. Для сбора денег они воспользовались популярной в Швеции системой безналичной и мгновенной оплаты – приложением Swish.

Одновременно в соцсети Facebook появились призывы препятствовать сбору средств и, в частности, посылать организаторам через Swish всего лишь одну крону. Банки берут с получателя за каждый перевод через приложение по две кроны. Тем самым, призыв в Facebook означал финансовые потери для организаторов демонстрации. Редакция шведского телевидения проанализировала имена тех, кто послал по одной кроне, и выяснила, что среди них есть около 20 человек как из числа офицеров ВС, так и из народного ополчения.

"Я послал деньги не как офицер и сотрудник ВС, а как частное лицо. И я не говорю "нет" свободе демонстраций", — сказал один из офицеров телевидению.

В пресс-службе Вооруженных сил Швеции, комментируя телевидению данные, сказали, что попытки мешать людям выражать свою точку зрения демократическим способом считают неправильными, отметив, что конкретные случаи требуют отдельного разбирательства.

Акция с кронами все же не оказала негативного влияния на финансовое состояние организаторов.

"Я думаю, что все это больше символическое действие. Недемократично останавливать протест. Мы мирные, и мы хотим лишь показать, что это учение пугает", — сказала телевидению представитель партии Феминистская инициатива Санна Готби.