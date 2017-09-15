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В мире

"Вспышка и химический запах": при теракте в Лондоне пострадали 22 человека

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Главное за 15 сентября 2017 года (10)
19:3115.09.2017
(обновлено: 19:39 15.09.2017)
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© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasСитуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Теракт в Лондоне не заставил британское правительство поднять уровень террористической угрозы, поиски устроившего взрыв злоумышленника продолжаются.

Инцидент произошел в час пик на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона, в результате атаки пострадали 22 человека. По данным Скотланд-Ярда, в вагоне метро сработало самодельное взрывное устройство.

Следствие продолжается

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Frank Augstein
СМИ: в Лондоне установили личность подозреваемого в исполнении теракта
Следователи в настоящее время продолжают изучать улики и просматривать записи с камер видеонаблюдения из поезда и со станций метро. Перед ними стоит задача выявить злоумышленника и отследить его путь до и после подрыва устройства. Ближе к вечеру британские телеканалы сообщили о том, что полиции удалось идентифицировать возможного террориста, однако подробностей о его личности названо не было. Источники РИА Новости в правоохранительных структурах страны не опровергли, но и не подтвердили информацию СМИ.

К настоящему времени известно, что взрывное устройство было собрано, по всей видимости, из широко доступных компонентов и было оборудовано таймером. Устройство представляет собой светлое пластиковое ведро, помещенное в пакет с логотипом одного из сетевых супермаркетов. На распространенных СМИ фотографиях из ведра идет дым, в нем видны небольшие языки пламени. Из ведра торчат провода.

При этом устройство не сработало в полную силу – свидетели говорят о яркой вспышке и "сильном запахе химии" при взрыве. Люди при ЧП получили ожоги, серьезных ранений не было. Следствие выясняет, почему бомба не сработала и какова была ее реальная мощность. СМИ распространили снимки с места происшествия, на которых видно, что обшивка вагона не пострадала при взрыве, а на стенах вагона нет копоти.

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Крики и давка: очевидцы рассказали о панике после взрыва в лондонском метро
Группа экспертов-криминалистов продолжает работать на месте ЧП. Они обследовали взрывное устройство и осматривают состав метро. Для вывоза бомбы полиция эвакуировала несколько местных жителей, чьи дома прилегали к участку путей, где остановился поезд после происшествия. В настоящее время станция и часть ветки "Дистрикт" остаются закрытой.

Остается открытым и вопрос о том, как было приведено в действие устройство. Совершенно точно, что теракт совершил не смертник. Полиция склоняется к версии, что бомба была оставлена злоумышленником в вагоне, а взрыв произошел по сигналу с таймера. Следствие изучает версию о подрыве с самодельного пульта.

Реакция правительства и экспертов

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Эксперт спрогнозировал будущее терактов в Европе
В середине дня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела экстренное совещание с членами кабинета министров, на котором обсудила утренний теракт. После совещания она заявила, что уровень террористической угрозы в Великобритании остается на прежнем — "серьезном" — уровне, но будет "подвергнут анализу".

Премьер, однако, не исключила повторения атак и заявила, что британские спецслужбы в течение ближайших нескольких дней проведут тщательное изучение обстановки в стране, после чего может быть принято решение об изменении уровня террористической угрозы.

Мэй призвала британцев быть максимально бдительными и сообщила, что экстренные службы делают все для скорейшего расследования произошедшего. Назвав теракт "трусливым нападением", премьер подчеркнула, что террористам не удастся победить.

Представитель МВД страны рассказал РИА Новости, что пока неизвестно, будет ли повышен уровень террористической угрозы в Британии. По словам представителя ведомства, "слишком рано говорить", будет ли принято решение о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального "критического".

Первые кадры с места взрыва в лондонском метро
© REUTERS / twitter/@ASolopovasВзрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© REUTERS / twitter/@ASolopovas
Взрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
© REUTERS / Hannah McKayПо словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
© REUTERS / Hannah McKayПоявились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.Полицейский в вагоне поезда метро у станции Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.
© REUTERS / Kevin CoombsЧасть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Часть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.
© REUTERS / Kevin CoombsГлава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон, призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон, призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
© REUTERS / Hannah McKayИзначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПозднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Позднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasНа место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
© REUTERS / Kevin CoombsЭкс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Экс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
© REUTERS / Kevin CoombsПосольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
© REUTERS / Kevin CoombsРоссийское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.
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Старший аналитик центра по исследованию терроризма международного исследовательского центра IHS Отсо Айхо также считает, что в Британии возможны новые атаки.

"Хотя полиция Лондона не сообщила деталей о подозреваемых или о признаках того, что к теракту причастна террористическая сеть, раньше провалившиеся или предотвращенные теракты становились катализатором для последующих нападений", — заявил Айхо в переданном в РИА Новости комментарии.

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Frank Augstein
Британцы поделились впечатлениями о теракте в метро и работе спецслужб
"Провалившийся теракт, привлекающий внимание правоохранительных органов к террористической организации, может ускорить реализацию ранее задуманных терактов или вынудить боевиков совершить менее разработанное, импровизированное нападение. Это было очевидно в недавних терактах в Барселоне и в Камбрильсе в Испании, которые, по всей видимости, были спровоцированы случайным уничтожением террористической ячейки, занимавшейся изготовлением бомб, в расположенном неподалеку Альканаре", — пояснил эксперт.

Бывший сотрудник французских спецслужб, бельгийский эксперт по контртеррору Клод Монике считает, что теракты, подобные произошедшему в Лондоне, могут происходить еще на протяжении 20 лет, их легко устроить и очень трудно предотвратить.

"Я думаю, что это неизбежно. Посмотрим, что покажет исследование материалов, но взрывчатка террористов производится из свободно обращающихся товаров.., которые они смешивают. Нельзя запретить их продажу", — сказал Монике РИА Новости.

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© 2017 Associated Press
Взрыв в лондонском метро: первые минуты после ЧП и эвакуация пострадавших

Он отметил, что "в некоторых странах, например, фиксируют личность людей, которые покупают эти товары". "И все на этом. Их может купить кто угодно. Такого рода нападениям, так же как нападениям с ножом или автомобильным таранам, невозможно помешать", — считает собеседник агентства.

По его словам, "единственное, что можно предпринять, это использовать разведку, чтобы вычислить как можно быстрее лиц, которые стали приверженцами крайних взглядов, поместить их под наблюдение, помешать им совершить подобные действия".

Помощь местных жителей

Жители района Лондона, где расположена станция метро, на которой произошел взрыв, предлагали пострадавшим воду и кофе, а прибывшим на место ЧП полицейским и журналистам — розетки для зарядки смартфонов и другой электроники.

"Мы узнали о случившемся почти сразу, мы услышали крики, вышли посмотреть, что случилось. Людей было много, мы поняли, что в такой ситуации им нужна помощь, но мы не хотели мешать полиции и пожарным и открыли свой дом, повесив объявление на двери", — рассказала РИА Новости местная жительница Луиза.

На двери дома Луизы висит написанное фломастером от руки объявление "Вода, туалеты, розетки для зарядных устройств. Пользуйтесь, не стесняйтесь".

Собеседница агентства рассказала, что несколько человек обратились к ней "за стаканом воды", одна женщина попросила чаю.

"Людям нужно было понять, что они в безопасности", — добавила она.

После того, как все, кто попал в ЧП, были эвакуированы, женщина решила не снимать объявление.

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski
Теракт в Лондоне привел к сбоям в работе четырех веток метро
"Теперь здесь собрались десятки журналистов, полицейские — мы приглашаем и их. Вы же на работе и будете целый день стоять на улице. Хотите кофе?" — сказала она.

Ее примеру последовали и некоторые соседи.

Несколько кафе рядом со станцией повесили объявления о том, что будут бесплатно предлагать воду, кофе и чай пострадавшим, а также откроют для всех желающих туалеты и предоставят розетки для зарядки смартфонов.

К вечеру пятницы к линии полицейского оцепление приехали владельцы расположенного неподалеку итальянского ресторана. Они привезли с собой несколько десятков коробок с пиццей и воду, которые раздали дежурившим на место сотрудникам полиции.

В настоящее время оцепление в районе станции сохраняется, на место ЧП прибыли дополнительные силы полиции и кинологи с собаками. За оцепление периодические проезжают машины со спецсигналами.

На других станциях лондонского метро появились полицейские патрули.

Нынешний теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

В ночь на 19 июня в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, десять были ранены. По подозрению в совершении предумышленного убийства был задержан 47-летний британец Даррен Осборн.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в России и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

*Запрещенная в России террористическая организация

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