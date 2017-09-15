В Бельгии не намерены повышать уровень угрозы в связи с терактом в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Власти Бельгии не намерены повышать уровень террористической угрозы на территории королевства в связи с терактом в лондонском метро, сообщил РИА Новости советник главы МВД Бельгии Оливье Ван Рамдонк.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. По данным Национальной системы здравоохранения NHS, пострадали 22 человека. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент в метро как теракт.

"Центр по анализу угроз при МВД постоянно производит оценку террористической угрозы в Бельгии. На данный момент повышение ее уровня не предусматривается", — сказал собеседник агентства.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.