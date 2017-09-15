Источник: следователи в Лондоне изучают записи камер с места взрыва

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Следователи изучают записи камер наблюдения со станции лондонского метро и из состава, где произошел взрыв, в настоящее время задержанных по делу о теракте нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах британской столицы.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.

"Следователи просматривают видеозаписи с камер наблюдения, пытаясь изучить обстоятельства произошедшего и установить круг возможных подозреваемых. На самой станции работает группа экспертов, которая изучает компоненты взрывного устройства и осматривает состав метро. На данный момент могу подтвердить, что задержанных в связи с этим делом нет", — сказала собеседница агентства.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.