В Гарварде отказались от идеи пригласить Челси Мэннинг на работу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Гарвардский университет не станет приглашать к себе информатора WikiLeaks Челси Мэннинг в качестве научного сотрудника, сообщается в заявлении декана одного из факультетов, Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди, Дугласа Элмендорфа.

Ранее Гарвардский университет заявил, что пригласит Мэннинг в качестве научного сотрудника на "ограниченное количество мероприятий". Бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл заявил, что уходит из Гарварда, поскольку туда пригласили работать Мэннинг.

"Сейчас я думаю, что назначение Челси Мэннинг приглашенным научным сотрудником было ошибкой, за которую я беру на себя ответственность", — сообщается в заявлении декана.

Он добавил, что многие люди считают очень почетным назначение в качестве приглашенного научного сотрудника, поэтому необходимо "учитывать такие соображения, делая приглашения". "У нас не было цели чествовать ее или одобрять какие-либо ее слова или дела, как мы не чествуем и не одобряем (дел — ред.) никого из научных сотрудников", — заявил Элмендорф.

Тем не менее, Мэннинг все же посетит университет — в рамках однодневного визита на факультет Школы управления. "Мы отзываем приглашение для нее для выполнения функций научного сотрудника…, но сохраняем приглашение провести день в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди и выступить на форуме", — сообщил декан в заявлении. По мнению Элмендорфа, приглашение Мэннинг соответствует взглядам университета, поощряющим общение с различными людьми.

Челси Мэннинг (до смены пола — Брэдли Мэннинг) освободили из тюрьмы в США после семи лет заключения вместо назначенного за утечку секретных документов 35-летнего срока. Срок заключения информатору WikiLeaks сократил экс-президент США Барак Обама незадолго до ухода с поста.