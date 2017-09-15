МИД Турции: встреча в Астане поможет политическому урегулированию в Сирии

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Переговоры по Сирии, прошедшие 14-15 сентября в Астане, придали импульс процессу политического урегулирования в Сирии, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции

В пятницу в столице Казахстана завершился шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Россия, Турция и Иран объявили о создании зон деэскалации в Сирии, в том числе в Идлибе, они станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Страны-гаранты также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации.

"Турция, уверенная в том, что сирийский кризис может быть решен только политическим путем, продолжит оказывать серьезную поддержку процессу политического урегулирования в Сирии, которому придала импульс встреча в Астане", — говорится в документе.

Отмечается, что, в соответствии с подписанным в Астане 4 мая меморандумом, сирийская "провинция Идлиб и ее окрестности" объявлены зоной деэскалации по итогам шестого раунда переговоров в Астане 14-15 сентября.

"Согласно договоренности, достигнутой в Астане между тремя странами, на границах зоны деэскалации будут размещены наблюдатели от этих стран. Их основная цель – препятствовать столкновениям между силами сирийского режима и оппозиции, а также фиксировать возможные случаи нарушения перемирия. Руководить группой контроля будет координационный центр с участием представителей трех стран. Турция будет играть определяющую роль в реализации договоренностей как страна-гарант со стороны оппозиции", — сообщил турецкий МИД.

Отмечается, что проходит последний этап реализации подписанного в мае в Астане меморандума с целью снижения напряженности в Сирии. "Меморандум, который привел к существенному спаду случаев нарушения перемирия, вместе с последними событиями вносит важный вклад в подготовку необходимых условий на месте для продолжения политического процесса, который идет в Женеве при посредничестве ООН", — говорится в заявлении.