МИД Турции: встреча в Астане поможет политическому урегулированию в Сирии

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Переговоры по Сирии, прошедшие 14-15 сентября в Астане, придали импульс процессу политического урегулирования в Сирии, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции
"Турция, уверенная в том, что сирийский кризис может быть решен только политическим путем, продолжит оказывать серьезную поддержку процессу политического урегулирования в Сирии, которому придала импульс встреча в Астане", — говорится в документе.
Отмечается, что, в соответствии с подписанным в Астане 4 мая меморандумом, сирийская "провинция Идлиб и ее окрестности" объявлены зоной деэскалации по итогам шестого раунда переговоров в Астане 14-15 сентября.
Отмечается, что проходит последний этап реализации подписанного в мае в Астане меморандума с целью снижения напряженности в Сирии. "Меморандум, который привел к существенному спаду случаев нарушения перемирия, вместе с последними событиями вносит важный вклад в подготовку необходимых условий на месте для продолжения политического процесса, который идет в Женеве при посредничестве ООН", — говорится в заявлении.