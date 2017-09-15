Мировое сообщество осудило очередное испытание ракеты в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Очередной запуск баллистической ракеты произведен в КНДР. Мировое сообщество выступило с дежурными осуждениями, вечером по инициативе США, Японии и Южной Кореи должны состояться консультации СБ ООН, при этом всего три дня назад Совет безопасности ООН ввел новые строгие санкции в отношении этой страны.

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров.

При этом в понедельник СБ ООН в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

Реакция соседей

После пуска министр обороны Японии Ицунори Онодэра провел телефонный разговор с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, в ходе которого обсудил последний ракетный пуск КНДР.

"Министр Онодэра заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета, которая, как и 29 августа, вновь пролетела над Японией, является серьезным провокационным актом, который повышает напряженность в регионе, и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между странами (Японией и США — ред.)", — говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны Японии.

В документе подчеркивается, что "Мэттис высказал схожую позицию".

"Оба министра подтвердили намерение продолжать оказывать давление на КНДР и поддерживать тесное взаимодействие между Японией, Южной Кореей и США", — говорится в пресс-релизе.

Реакция НАТО и ОБСЕ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к глобальной реакции на очередной пуск КНДР баллистической ракеты, говорится в его Twitter.

"Ракетный пуск КНДР — это еще одно дерзкое нарушение резолюций ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности, требующая глобального ответа", — написал генсек Североатлантического альянса.

Запуски ракет КНДР угрожают интересам ее собственного народа, считает председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Твердо осуждаю последний ракетный запуск КНДР. Это продолжительные безответственные провокации, которые подвергают опасности интересы северокорейского народа", — говорится в заявлении министра в микроблоге Twitter.

Мнение Госдумы РФ

Главам государств или делегированным должностным лицам нужно собраться и выработать конкретные решения по разрешению ситуации вокруг КНДР, потому что уже принятые меры неэффективны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Фактическая дальность полета сегодняшней ракеты создает беспрецедентные условия нанесения удара по инфраструктуре, в том числе и военных баз Америки, дальность это позволяет", — заявил Шаманов журналистам.

По его мнению, вместо того, чтобы мировому сообществу выпускать хоть и консолидированные резолюции Совета Безопасности, надо главам государств или делегированным должностным лицам садиться и вырабатывать конкретные меры. "Потому что решения, принятые ранее, не работают", — добавил он.

Условием урегулирования корейской проблемы могло бы стать устранение баз США с территории Южной Кореи и Японии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я вообще считал, что условием урегулирования корейской проблемы должны стать устранение баз США с территории Южной Кореи и желательно Японии. Это бы обеспечило серьезно разрядку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда Северная Корея и Китай понимали бы, что в составе США в этом направлении военная угроза минимизирована", — сказал журналистам Новиков.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Пхеньян продолжает опасную игру "на нервах". Это доказывает бесполезность санкций и необходимость поиска дипломатического решения, при этом он осудил действия КНДР.

"Новое ракетное испытание КНДР буквально через три дня после принятия новой резолюции Совбеза ООН, ужесточающей санкции против Пхеньяна, — это, безусловно, вызов мировому сообществу. Пхеньян продолжает очень опасную игру на нервах", — заявил Слуцкий журналистам.

Депутат напомнил, что Россия никогда не поддерживала провокации КНДР, равно как и самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи.

"И это очередное испытание, конечно, надо осудить. Пхеньян своими действиями продолжает создавать угрозу безопасности для региона и всего мира", — отметил он, подчеркнув, что сам факт проведения нового испытания доказывает бесполезность санкций и давления.

"Необходимо искать дипломатические альтернативы решения северокорейской проблемы, а не проводить учения вблизи границ КНДР, угрожая превентивными ударами и ответными запусками. Необходимо сохранять хладнокровие. Нельзя допустить силового варианта развития событий с учётом непредсказуемости действий Пхеньяна. А Запад пока по-прежнему не готов дать никаких гарантий безопасности и ненападения Северной Корее", — подытожил он.

Мнение эксперта

В случае начала военных действий на Корейском полуострове, под удар будет поставлена глобальная система международной безопасности; Северокорейскую проблему можно урегулировать только путем переговоров, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

По словам эксперта, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что частые запуски северокорейских ракет могут привести к началу военных действий на Корейском полуострове.

"Но он в это не верит, потому что, во-первых, вспомним заявление Китая о том, что он осуждает запуски ракет, но с другой стороны, четко было сказано, что если будет нападение на Северную Корею, то Китай вмешается в этот конфликт. Так что уже понятно, что у руководства КНДР есть четкое понимание того, что они не окажутся в одиночестве в случае американской агрессии", — сказал Мосяков РИА Новости.

Он отметил, что "то, что может произойти, — это будет разгром всей глобальной системы международных отношений".

"Это будет катастрофа, которая изменит этот мир, это огромные последствия, если начнется ядерная война или ядерный разгром КНДР, а с вмешательством Китая трудно представить себе все последствия для нашего мира", — сказал эксперт.

Он видит только один способ урегулировать ситуацию — поиск выходов на переговоры. "Поэтому единственный вариант — идти на компромиссы, задействовать, в частности, схему, которую предложили Россия и Китай — двойного замораживания. Хотя бы сделать первый шаг. Это был бы уже некоторый успех", — отметил Мосяков.