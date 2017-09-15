Мировое сообщество осудило очередное испытание ракеты в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Очередной запуск баллистической ракеты произведен в КНДР. Мировое сообщество выступило с дежурными осуждениями, вечером по инициативе США, Японии и Южной Кореи должны состояться консультации СБ ООН, при этом всего три дня назад Совет безопасности ООН ввел новые строгие санкции в отношении этой страны.
Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров.
При этом в понедельник СБ ООН в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.
Реакция соседей
"Министр Онодэра заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета, которая, как и 29 августа, вновь пролетела над Японией, является серьезным провокационным актом, который повышает напряженность в регионе, и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между странами (Японией и США — ред.)", — говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны Японии.
В документе подчеркивается, что "Мэттис высказал схожую позицию".
"Оба министра подтвердили намерение продолжать оказывать давление на КНДР и поддерживать тесное взаимодействие между Японией, Южной Кореей и США", — говорится в пресс-релизе.
Реакция НАТО и ОБСЕ
"Ракетный пуск КНДР — это еще одно дерзкое нарушение резолюций ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности, требующая глобального ответа", — написал генсек Североатлантического альянса.
Запуски ракет КНДР угрожают интересам ее собственного народа, считает председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
"Твердо осуждаю последний ракетный запуск КНДР. Это продолжительные безответственные провокации, которые подвергают опасности интересы северокорейского народа", — говорится в заявлении министра в микроблоге Twitter.
Мнение Госдумы РФ
"Фактическая дальность полета сегодняшней ракеты создает беспрецедентные условия нанесения удара по инфраструктуре, в том числе и военных баз Америки, дальность это позволяет", — заявил Шаманов журналистам.
По его мнению, вместо того, чтобы мировому сообществу выпускать хоть и консолидированные резолюции Совета Безопасности, надо главам государств или делегированным должностным лицам садиться и вырабатывать конкретные меры. "Потому что решения, принятые ранее, не работают", — добавил он.
Условием урегулирования корейской проблемы могло бы стать устранение баз США с территории Южной Кореи и Японии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Я вообще считал, что условием урегулирования корейской проблемы должны стать устранение баз США с территории Южной Кореи и желательно Японии. Это бы обеспечило серьезно разрядку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда Северная Корея и Китай понимали бы, что в составе США в этом направлении военная угроза минимизирована", — сказал журналистам Новиков.
"Новое ракетное испытание КНДР буквально через три дня после принятия новой резолюции Совбеза ООН, ужесточающей санкции против Пхеньяна, — это, безусловно, вызов мировому сообществу. Пхеньян продолжает очень опасную игру на нервах", — заявил Слуцкий журналистам.
Депутат напомнил, что Россия никогда не поддерживала провокации КНДР, равно как и самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи.
"И это очередное испытание, конечно, надо осудить. Пхеньян своими действиями продолжает создавать угрозу безопасности для региона и всего мира", — отметил он, подчеркнув, что сам факт проведения нового испытания доказывает бесполезность санкций и давления.
"Необходимо искать дипломатические альтернативы решения северокорейской проблемы, а не проводить учения вблизи границ КНДР, угрожая превентивными ударами и ответными запусками. Необходимо сохранять хладнокровие. Нельзя допустить силового варианта развития событий с учётом непредсказуемости действий Пхеньяна. А Запад пока по-прежнему не готов дать никаких гарантий безопасности и ненападения Северной Корее", — подытожил он.
Мнение эксперта
По словам эксперта, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что частые запуски северокорейских ракет могут привести к началу военных действий на Корейском полуострове.
"Но он в это не верит, потому что, во-первых, вспомним заявление Китая о том, что он осуждает запуски ракет, но с другой стороны, четко было сказано, что если будет нападение на Северную Корею, то Китай вмешается в этот конфликт. Так что уже понятно, что у руководства КНДР есть четкое понимание того, что они не окажутся в одиночестве в случае американской агрессии", — сказал Мосяков РИА Новости.
Он отметил, что "то, что может произойти, — это будет разгром всей глобальной системы международных отношений".
"Это будет катастрофа, которая изменит этот мир, это огромные последствия, если начнется ядерная война или ядерный разгром КНДР, а с вмешательством Китая трудно представить себе все последствия для нашего мира", — сказал эксперт.
Он видит только один способ урегулировать ситуацию — поиск выходов на переговоры. "Поэтому единственный вариант — идти на компромиссы, задействовать, в частности, схему, которую предложили Россия и Китай — двойного замораживания. Хотя бы сделать первый шаг. Это был бы уже некоторый успех", — отметил Мосяков.