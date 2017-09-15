Медики рассказали о состоянии 18 пострадавших при теракте в Лондоне

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Угрозы жизни для 18 пострадавших во время теракта в лондонском метро нет, сообщила в Twitter служба "скорой помощи".

"Мы госпитализировали 18 человек. Угрозы для их жизни нет", — говорится в сообщении.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули подтвердил эту информацию.

"Жизни никого из пострадавших ничто не угрожает. Речь, в основном, идет об ожогах", — сказал он.

Он призвал лондонцев, ставших свидетелями инцидента, помочь расследованию и сообщить все, что им известно.

Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев и студентов.