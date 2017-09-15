Порошенко призвал ЕС не отказываться от политики "открытых дверей"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призывает ЕС не отказываться от политики "открытых дверей" и привлекать страны, которые стремятся стать членами Евросоюза, к обсуждению будущего объединения.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

"Идея европейской интеграции должна получить новое дыхание, новую динамику… Считаю, что начало дискуссии о будущем Европы не должно ограничиваться исключительно нынешними странами ЕС. К дискуссии должны быть приглашены и страны-кандидаты, и ассоциированные с ЕС страны, стремящиеся разделить с Евросоюзом ответственность за новую Европу. Это будет символическим сигналом о месте этих стран в новой Европе", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

По его словам такую дискуссию можно было бы начать на встрече глав государств и правительств ЕС относительно будущего Европы, которая состоится 28 сентября в Таллинне. Он также призвал ЕС не отказываться от политики "открытых дверей".

"Несмотря на определенные ситуативные вызовы, которые сегодня переживает ЕС, опасно оставлять в стратегической неопределенности европейские страны, которые стремятся стать частью объединенной Европы. Я поддержу польского коллегу Анджея Дуду в том, что отказ от политики "открытых дверей" будет для европейского проекта ошибкой… Это стало бы плохим сигналом для европейских народов и глубоким разочарованием и означало бы потерю уверенности в завтрашнем дне, отсутствие гарантий того, что путь к демократии, свободе и благосостоянию необратим", — сказал Порошенко.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями в связи с высказываниями Юнкера.