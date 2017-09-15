"Некорректность формулировки": журнал Focus извинился за оскорбление Путина

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за некорректные высказывания в адрес Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин.

Роберт Шнайдер позвонил в посольство и выразил сожаление из-за высказываний. Он заверил, что редакция "ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства", но вместе с тем назвал выбранную формулировку исключительно некорректной. Он также извинился перед читателями, "кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж", написал Микерин.

На странице журнала в Facebook также размещено сообщение с извинениями.

В последнем номере Focus появилась статья об Ангеле Меркель, в которой говорилось о ее отношении к российскому президенту: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое высказывание недопустимым, отметив, что подобная публикация бросает тень на репутацию издания.

" Демиург мировой политики "

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает , что подобные публикации – своеобразное отражение того факта, что на Западе президента России считают очень сильным политиком.

"Пытаясь связать президента России с избранием Трампа, Запад, сам, возможно, того не понимая, как бы превратил российского лидера в "демиурга" мировой политики – то есть, человека, который, можно сказать, "снимает" и "назначает" президентов западных стран. Может быть, кто-то в Германии в преддверии предстоящих там выборов стал опасаться, что Путин может повлиять и на избрание немецких канцлеров?", – считает он.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, в свою очередь, сравнил Focus с газетой нацистов.

"От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал Focus возрождает тупую агрессивность нацистской Völkischer Beobachter", — написал он в Twitter.