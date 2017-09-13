Политолог: да, в статье Focus – игра слов. Но это недопустимая игра слов

Журнал Focus ответил на призыв посольства РФ извиниться за оскорбление российского президента Владимира Путина. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что осуждение должно последовать от немецкого журналистского сообщества.

Немецкий еженедельник Focus не собирался оскорблять в своей статье президента России Владимира Путина – в редакции заявили, что автор использовал "ироничную игру слов", сообщает радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря журнала Алис Вагнер.

В последнем номере журнала появилась статья об Ангеле Меркель, в которой говорилось о ее отношении к российскому лидеру: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

Как пояснила радиостанции Вагнер, немецкое слово "Hund" ("собака") равносильно по значению с "harter Hund" (что можно перевести как "крепкий орешек"). "К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", – добавили в пресс-службе Focus.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Германии Денис Микерин сообщил на своей странице в Facebook, что диппредставительство ожидает извинений от редакции Focus. По словам Микерина, сегодня в СМИ позволено гораздо больше, чем еще 20 лет назад. "Но некоторые вещи не имеют никакого отношения к свободе мнения и прессы, их никак нельзя принять", – подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Focus недопустимым. По его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев выразил мнение, что немецкие журналисты должны принести извинения.

"Да, здесь есть игра слов. Но это оскорбительная игра слов, поэтому и требуются извинения. Кстати, в германском законодательстве существуют закон об информации, согласно которому нельзя оскорблять высших должностных лиц – президента и канцлера. Критиковать можно, а оскорблять нельзя. Так почему же они считают, что могут оскорблять президентов других стран? Это совершенно недопустимая вещь. Конечно, они должны принести извинения. Думаю, что можно было бы решить вопрос с аккредитацией этих журналистов на важные международные мероприятия. В Германии есть разные комитеты по этике, и нужно, чтобы сами немецкие журналисты выступили с осуждением", – считает Олег Матвейчев.

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