Япония с самого начала отслеживала полет северокорейской ракеты

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии с самого начала отслеживало полет ракеты, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед журналистами.

"Правительство Японии с самого начала отслеживало полет ракеты и было полностью готово. Мы и далее, полагаясь на японско-американский союз, будем защищать безопасность и спокойствие народа", — сказал премьер.

Он подчеркнул необходимость соблюдения принятых против КНДР санкций СБ ООН.

"Совершенно очевидно, что принятые только что санкции против КНДР необходимо строго соблюдать. Если КНДР и дальше пойдет по этому пути, у нее не будет светлого будущего. Необходимо заставить КНДР понять это", — сказал премьер-министр.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота — около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи в пятницу в 15.00 (22.00 мск) состоятся консультации по новому ракетному пуску КНДР.