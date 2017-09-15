ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН после ракетного пуска КНДР, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед журналистами.

"Япония требует экстренного созыва Совета безопасности ООН. Мировое сообщество должно быть единым и дать ясный сигнал в отношении опасных провокаций КНДР, подрывающих мир во всем мире", — сказал премьер-министр.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота – около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3700 километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.